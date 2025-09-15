Governo de SP Últimos dias de inscrições para cursos profissionalizantes

Se você procura uma chance para entrar no mercado de trabalho ou mudar de profissão, a hora é agora: o Portal Trampolim prorrogou as inscrições para mais de 1300 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, voltados para a formação de jovens adultos em áreas que precisam de profissionais.

Serão duas modalidades de cursos: Meu Primeiro Emprego, para jovens entre 16 e 24 anos que buscam a tão sonhada primeira oportunidade de trabalho e Novo Emprego, para jovens adultos a partir dos 16 anos que pretendem se qualificar em um novo ramo.

As vagas estão disponíveis em 38 municípios e são para cursos de administração, negócios, idiomas, beleza, gastronomia, moda, eventos, marketing e construção civil, em turnos pela manhã, tarde e noite. As áreas foram escolhidas pela demanda de profissionais, ou seja, quem faz o curso terá facilidade de encontrar emprego nesse segmento em sua região.

Para se inscrever é só acessar o site https://www.trampolim.sp.gov.br/pt/, logar sua conta gov.br e selecionar o curso desejado. A previsão de início das aulas é para o dia 29 de setembro, sendo necessário comparecer em 75% das aulas para receber o certificado de conclusão. As vagas estão abertas até quinta-feira (18).

O que é o Portal Trampolim?

O Portal Trampolim é uma plataforma desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o objetivo é mapear a situação econômica e oferecer soluções profissionalizantes gratuitas, como cursos e vagas de emprego, conectando os cidadãos ao mercado de trabalho.