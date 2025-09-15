Divulgação/99food Foi anunciado o aumento do investimento previsto inicialmente de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões nos próximos anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu representantes da 99, controlada pela chinesa Didi, nesta segunda-feira (15) no Palácio do Planalto, em Brasília, para discutir estratégias de expansão da 99Food no Brasil.

Durante o encontro, foi anunciado o aumento do investimento previsto inicialmente de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões nos próximos anos, com foco no setor de delivery e no suporte aos entregadores.

Participaram da reunião Will Wei Cheng, fundador e presidente da Didi, e Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil.

O objetivo do encontro foi apresentar planos de crescimento e reforçar confiança no ambiente de negócios brasileiro, em meio à competição com rivais como iFood e Rappi.

“Com o investimento desses R$ 2 bilhões, entendemos que precisamos fazer a vida dos nossos parceiros entregadores mais digna, oferecendo um lugar de ponto de apoio para eles descansarem, beber água e usar o banheiro. E, desse investimento, vamos aplicar R$ 50 milhões em pontos de apoio em todo o Brasil” , destacou Simeng Wang.

O investimento total de R$ 2 bilhões visa acelerar a expansão da 99Food, atualmente presente em Goiânia e na região metropolitana de São Paulo, e oferece ferramentas digitais para restaurantes, além de novas fontes de renda para entregadores.





Em agosto, a empresa havia anunciado R$ 500 milhões para consolidar a operação da plataforma.

Do montante destinado aos entregadores, R$ 50 milhões serão aplicados na construção de hubs ou estações de apoio em capitais do país, que servirão para descanso, recarga de veículos e suporte logístico a motociclistas e ciclistas.

A 99 também desenvolve uma moto elétrica em parceria com a Yadea, montada no Brasil, e criará linhas de crédito para que entregadores adquiram os veículos. A frota de 1,5 milhão de motoristas e entregadores poderá alternar entre corridas de passageiros e entregas.

Outra iniciativa anunciada inclui parceria com o Ministério da Saúde, com investimento inicial de R$ 1 milhão em um programa piloto para transporte de pacientes do SUS a consultas e exames em 49 hospitais públicos, utilizando a frota da 99.

Expansão da 99Food

Divulgação O novo anúncio reforça o compromisso da empresa com o Brasil





A expansão da 99Food se soma ao crescimento da 99Entrega, que aumentou 125% no último ano, e ao incentivo à utilização de motos, gerando empregos indiretos na indústria e estimulando a cadeia de suprimentos.

Em abril, a 99 já havia anunciado o aporte inicial de R$ 1 bilhão durante reunião com o então vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), destacando novas fontes de renda para trabalhadores e maior concorrência para o setor.

O novo anúncio reforça o compromisso da empresa com o Brasil, segundo Stephen Zhu, head global da Didi.