Reprodução/TV Globo Candidatos formaram fila enorme

A Prefeitura de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, realiza nesta segunda (04) um feirão de empregos com 500 vagas na área de logística do Mercado Livre. Os candidatos, que receberam senhas por volta das 8h, formaram uma longa fila na subprefeitura da cidade.

"O objetivo [do feirão] é facilitar o acesso da população a vagas formais de emprego, fomentando o desenvolvimento econômico da cidade e o fortalecimento de parcerias com grandes empresas" , disse a prefeitura.

Para concorrer às vagas de auxiliar operacional de logística, é preciso ter ensino médio completo. Por não exigir experiências no setor, a oportunidade é boa para quem procura o primeiro emprego ou se inserir na área.

Vagas

Todas as 500 vagas são para atua no centro de distribuição da empresa, localizado no bairro Vila Bonfim, em Embu das Artes.

Além do salário é de R$ 2.025, os novos contratados terão benefícios como vale-transporte, vale alimentação, plano de saúde e odontológico. Também está incluída a participação nos lucros, seguro de vida, transporte fretado, alimentação no local e auxílio-creche.

A escala de trabalho é de 6x1 divida em turnos: tarde, noite ou madrugada. O Mercado Livre afirmou que estava em busca de pessoas dinâmicas e inovadoras, que serão responsáveis pelo processo operacional de recebimento, triagem, preparação e expedição dos pacotes recebidos no centro de distribuição.





O processo seletivo também inclui vagas para pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo médico atualizado.

Os candidatos precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo atualizado, comprovante de escolaridade, título de eleitor, certificado de reservista (para homens), número do PIS e comprovante de residência.