shutterstock Santander leiloará 181 imóveis em julho com lances a partir de R$43 mil

O Banco Santander realiza, entre os dias 1º e 3 de julho, um feirão online com 181 imóveis residenciais, comerciais e terrenos disponíveis para lances em 20 estados brasileiros. As ofertas serão a partir de R$ 43 mil.

A iniciativa, realizada em parceria com a Biasi Leilões, será conduzida pelo leiloeiro Eduardo Consentino a partir das 11h (horário de Brasília), no site oficial da leiloeira.



Os imóveis estão distribuídos em várias regiões do país, nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Entre os destaques do leilão do dia 1º de julho está uma casa localizada na Vila Constança, em São Paulo, com 318,40 m², cujo lance inicial é de R$ 1.150.000,00. O imóvel com menor lance é um apartamento em São Gonçalo (RJ), com 56,70 m² de área construída, a partir de R$ 48.024,00.

Outro destaque do leilão, no dia 3 de julho, é uma ex-agência do Santander situada na região central de Curitiba, avaliada em R$ 30 milhões. O imóvel desocupado possui 2.343,60 m² de área construída.

Para imóveis residenciais, o Santander oferece pagamento à vista (em parcela única) ou financiamento imobiliário em até 420 meses, com entrada mínima de 20% do valor da compra - esse modelo é válido apenas para imóveis acima de R$ 90 mil, sejam eles comerciais ou residenciais.

Já no caso de terrenos, o pagamento é exclusivamente à vista. Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão.





Para participar, os interessados devem realizar um cadastro prévio no site da Biasi Leilões. O edital completo e a lista de todos os imóveis disponíveis estão disponíveis em: www.biasileiloes.com.br.