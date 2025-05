Marcello Casal Jr/Agência Brasil o Copom justificou a alta dos juros com base na resiliência da atividade econômica

O Banco Central (BC) anunciou nesta segunda-feira (26) uma nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber (SVR) que promete facilitar a vida dos cidadãos: a partir de terça-feira (27 de maio), será possível habilitar a solicitação automática de resgate de valores esquecidos.

Com a atualização, os usuários não precisarão mais acessar onem fazer pedidos manuais para cada valor disponível. A nova opção automatiza esse processo, tornando tudo mais prático — mas a adesão é opcional.

Segundo o BC, nada muda nas demais funcionalidades do Sistema Valores a Receber. A automação do resgate é opcional e, por enquanto, exclusiva para pessoas físicas com chave PIX do tipo CPF. Também é necessário ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro, com a verificação em duas etapas ativada.

É importante saber que o cidadão não será avisado quando algum valor for resgatado. O crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta vinculada ao CPF.

Para quem não tem a chave PIX com CPF cadastrada, será necessário providenciar o registro junto ao banco. Já as instituições que ainda não assinaram o termo de devolução via PIX continuarão exigindo o pedido manual, o que também vale para recursos de contas conjuntas.

Bloqueio preventivo

De acordo com balanço divulgado pelo BC no dia 13 de maio, ainda restam R$ 9,13 bilhões em valores esquecidos por clientes em instituições financeiras. Os dados se referem ao mês de março. Apesar de o prazo oficial para buscar os recursos ter vencido em 16 de outubro de 2024, o Ministério da Fazenda esclareceu que o resgate pode ser feito a qualquer momento.

Outra medida anunciada pelo Banco Central começará a funcionar em dezembro: será possível bloquear, de forma preventiva, a abertura de novas contas bancárias em seu nome.

A ideia é permitir que o cidadão evite a criação de contas fraudulentas com identidade falsa ou a inclusão indevida de titulares em contas conjuntas ou empresariais.

A nova função, regulamentada pela Resolução BCB nº 475/2025, estará disponível na área logada do sistema Meu BC. Lá, será possível informar ao Sistema Financeiro Nacional que não deseja abrir contas correntes, de poupança ou de pagamento.

O bloqueio é reversível e pode ser ajustado a qualquer momento, por tempo indeterminado ou não. O sistema vai registrar todas as ativações, desativações e consultas feitas pelas instituições financeiras — que, a partir da entrada em vigor da medida, serão obrigadas a checar esse cadastro antes de abrir qualquer nova conta.