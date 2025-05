MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Mega-sena fará novo sorteio na noite de quinta (22)





Duas apostas acertaram as seis dezenas sorteadas no concurso 2865 da Mega-Sena, na noite desta terça-feira (20). Cada uma delas levou a bolada de R$ 51.507.067,95, do prêmio total de R$ 103.014.135,88.

As apostas premiadas são das cidades de Goiânia (GO) e Caraguatatuba (SP). Outras 94 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 68.396,43.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Os números premiados foram: 02-25-30-39-47-51.

Próximo sorteio

A Mega-Sena estima o valor de R$ 3,5 milhões para o próximo prêmio, a ser sorteado pela Loteria Federal na noite da próxima quinta-feira (22). As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio.

A aposta mínima, em que o apostador escolhe cinco números entre dezenas de 01 a 60, custa R$ 5. Neste tipo de jogo, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio total é de uma em 50.063.860.