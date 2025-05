Unsplash/Visual Karsa Unidade do McDonald's colocou alerta nas portas sobre os atendimentos

Uma unidade do McDonald’s na Virgínia (Estados Unidos), proibiu a entrada de pessoas com menos de 21 anos após uma série de brigas envolvendo adolescentes.

Segundo o jornal “The Mirror”, os jovens seriam alunos de uma escola próxima. Imagens da emissora NBC Washington mostram um aviso colado na porta do restaurante com os dizeres: “Aviso de segurança — Vigente imediatamente”.

O comunicado informa: “Devido a repetidos episódios de violência entre estudantes, este restaurante do McDonald’s está temporariamente fechado para atendimento no salão a menores de 21 anos. Essa decisão foi tomada para proteger nossa equipe, nossos clientes e a comunidade”

O aviso ainda destaca: “Adultos — continuamos atendendo vocês! Por favor, toque a campainha e um membro da equipe irá ajudar.” Segundo a gestão local, adultos que quiserem consumir no local podem ser solicitados a apresentar um documento de identidade.

Em entrevista à NBC, uma cliente criticou o comportamento dos jovens: “Essas crianças estão fora de controle”.

A operadora da unidade enviou um comunicado à revista People, afirmando que os pedidos continuam disponíveis por meio do aplicativo do McDonald’s. “Amamos fazer parte da comunidade e valorizamos cada cliente. Reforçamos as medidas de segurança em nossa unidade para garantir um ambiente mais seguro para todos”, diz a nota.

A empresa afirma que a nova política foi desenvolvida em parceria com a escola local e sob supervisão das autoridades. “Esta é uma medida temporária enquanto buscamos uma solução de longo prazo. Agradecemos à comunidade pelo apoio, compreensão e paciência.”

