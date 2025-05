Divulgação No acumulado da semana, o índice registrou valorização de 2,07%





O Ibovespa encerrou o pregão desta quinta-feira (15), em 139.334 pontos, com alta de 0,66% em relação ao fechamento anterior, estabelecendo novo recorde histórico de encerramento. A máxima intradia continua sendo os 139.428 pontos atingidos na sessão da última terça-feira (13).

No acumulado da semana, o índice registrou valorização de 2,07%. No mês, a alta chega a 3,16%, e, no ano, a 15,84%.

A alta ocorreu em meio a um cenário de instabilidade fiscal no país. Rumores sobre a revisão da meta fiscal circularam ao longo da semana, mas foram negados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad(PT-SP).

Em declaração dada aos jornalistas nesta quinta, o ministro afirmou que “as medidas são pontuais e visam ao cumprimento da meta”, sem indicar alterações na política fiscal do governo.

O dólar comercial também avançou no dia, com valorização de aproximadamente 0,83%, encerrando cotado em torno de R$ 5,68.

No mercado de ações, papéis do setor bancário ajudaram a sustentar o desempenho do índice. Ações da Vale (VALE3) tiveram alta de 1,22%, sendo negociadas a R$ 55,57 no fechamento.

Já os papéis da Eletrobras recuaram, impactados pela divulgação de prejuízo no primeiro trimestre. O volume financeiro negociado na B3 foi de aproximadamente R$ 5,1 bilhões.

No exterior, os principais índices acionários norte-americanos fecharam com leve queda. O S&P 500 recuou 0,2%, em um dia de menor otimismo com a trégua comercial entre Estados Unidos e China e com a divulgação de novos dados econômicos nos EUA.

Apesar dos sinais de realização de lucros no curto prazo, analistas observam continuidade na tendência de alta do Ibovespa.

Estimativas técnicas indicam a possibilidade de o índice alcançar os 140 mil pontos, caso o fluxo positivo se mantenha nas próximas sessões.