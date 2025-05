tigerlily713 / Pixabay - 06.03. 2015 Dia 8 é feriado somente em alguns estados e cidades do Brasil





Faltam exatos 45 dias para o próximo feriado prolongado no Brasil. Será em 19 de junho, uma quinta-feira, quando é celebrado o Corpus Christi — uma data religiosa tradicional do calendário cristão, especialmente respeitada por católicos. Para muitos brasileiros, representa a oportunidade de uma pausa no meio do ano, ideal para descansar, viajar ou visitar a família.

O que é o Corpus Christi?

Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é uma solenidade da Igreja Católica que tem como objetivo celebrar publicamente a Eucaristia — o sacramento que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo, conforme a tradição cristã.

A data é celebrada sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, o que ocorre 60 dias após a Páscoa. Por isso, a data é móvel e varia a cada ano. Em 2025, cairá no dia 19 de junho.

Base bíblica da celebração

O fundamento do Corpus Christi está na Última Ceia, quando, segundo os Evangelhos, Jesus partiu o pão e disse aos discípulos: “Isto é o meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de mim” (Lucas 22:19). Essa passagem é a base do sacramento da Eucaristia e está no centro da celebração de Corpus Christi, marcada por missas solenes e procissões pelas ruas.

Durante essas procissões, é comum a confecção de tapetes coloridos feitos de serragem, sal, flores e outros materiais, representando símbolos cristãos e temas bíblicos. É um dos momentos mais simbólicos e visuais da fé católica no Brasil e em diversos países de tradição cristã.

Feriado nacional ou ponto facultativo?

Embora seja amplamente observado, o Corpus Christi não é considerado um feriado nacional segundo a legislação brasileira. No entanto, muitos estados e municípios o reconhecem como feriado local ou decretam ponto facultativo, o que, na prática, resulta em paralisação do comércio, escolas e serviços públicos em grande parte do país.

Planejamento é a chave para o seu feriado prolongado

Se você pretende viajar ou aproveitar os dias de folga, o ideal é começar a se organizar com antecedência. Com a alta demanda, os preços de passagens e hospedagens tendem a subir nas semanas anteriores. Também é uma boa oportunidade para quem prefere descansar em casa, colocar pendências em dia ou aproveitar os eventos religiosos em sua cidade.