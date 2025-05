Reprodução/Skechers A Skechers tem cerca de 10 lojas físicas no Brasil





A Skechers, empresa de calçados dos Estados Unidos, divulgou nesta segunda-feira (5) que concordou em se tornar privada pela empresa de investimentos 3G Capital em um acordo de US$ 9,4 bilhões (R$ 53 bilhões). A companhia informou sobre a mudança em um momento em que lida com o impacto de tarifas pesadas dos EUA e de uma política comercial incosistente.

A 3G Capital ofereceu US$ 63 (R$ 355) por ação da Skechers em dinheiro, o que representa um prêmio de 28% em relação ao fechamento da ação na sexta-feira (2), de acordo com cálculos da Reuters.

Líder no mercado

Fundada em Manhattan Beach , Califórnia (EUA), a Skechers é uma das maiores marcas de calçados do mundo e registrou US$ 9 bilhões em vendas só em 2024. A empresa continuará a ser liderada por sua atual equipe de gestão sênior após a conclusão do acordo, segundo o site Investing.com.

"Nas últimas três décadas, a Skechers experimentou um crescimento tremendo. Com um histórico comprovado, a Skechers está entrando em seu próximo capítulo em parceria com a firma global de investimentos 3G Capital”, disse o presidente e CEO Robert Greenberg.

Após o anúncio, as ações da empresa subiram em mais de 26%, chegando a US$ 61,90 no pré-mercado. A Skechers retirou sua previsão de resultados anuais no mês passado, citando as políticas comerciais do governo Trump que abalaram a economia global e prejudicaram o sentimento do consumidor.

A marca foi afetada pela guerra comercial entre os EUA e a China, que resultou em aumentos expressivos de tarifas de importações e causou incertezas no mercado internacional.

O presidente norte-americano Donald Trump aumentou as tarifas de importação de produtos chineses para 145% em uma disputa tarifária entre os dois países. A China representa a maior parte das importações dos negócios da marca nos EUA.





3G Capital

A empresa de aquisições 3G Capital, controlada pelo financista bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, é mais conhecida por seus investimentos no setor de alimentos e bebidas por meio de empresas como a Kraft Heinz.

O acordo com a Skechers deverá ser fechado no terceiro trimestre de 2025 e será financiado por uma combinação de dinheiro fornecido pela 3G Capital, bem como financiamento de dívida comprometido pelo JPMorgan Chase Bank, líder global em serviços financeiros.