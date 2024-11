Divulgação/MDS Bolsa Família

Nesta quinta-feira (28), a Caixa Econômica Federal paga o Bolsa Família referente ao mês de novembro aos cidadãos com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9. O calendário de pagamentos segue até o dia 29 de novembro. Ao todo, mais de 20,7 milhões de famílias serão contempladas com o benefício neste mês.

O valor básico do Bolsa Família é de R$ 600, mas pode ser maior dependendo da composição familiar. Famílias com crianças de até 6 anos recebem um acréscimo de R$ 150 por cada filho nessa faixa etária.

Há também um adicional de R$ 50 por criança de 7 a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos, ou para famílias com gestantes e lactantes. Neste mês, não haverá o pagamento do vale-gás.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em novembro:

Final 1 - 14 de novembro

Final 2 - 18 de novembro

Final 3 - 19 de novembro

Final 4 - 21 de novembro

Final 5 - 22 de novembro

Final 6 - 25 de novembro

Final 7 - 26 de novembro

Final 8 - 27 de novembro

Final 9 - 28 de novembro

Final 0 - 29 de novembro

Consultas e movimentação dos valores

Os beneficiários podem consultar os valores a serem recebidos nos terminais de autoatendimento da Caixa , nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Também é possível verificar as informações no aplicativo Bolsa Família , que reúne todos os dados sobre o programa.

Os valores do benefício são depositados em conta poupança digital e podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem . Com ele, os beneficiários podem realizar compras utilizando o cartão de débito virtual ou QR Code, além de fazer saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.

Outra funcionalidade do app é a possibilidade de realizar saques por meio da geração de token.

Além disso, saques sem cartão também são permitidos nos terminais de autoatendimento das agências, desde que o beneficiário tenha cadastrado previamente a identificação biométrica.

O Caixa Tem ainda oferece a possibilidade de realizar Pix e pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, seja pelo próprio app ou nas casas lotéricas.

Requisitos

Para ser beneficiário do Bolsa Família, a principal exigência é que a renda mensal familiar não ultrapasse R$ 218 por pessoa. Para calcular, basta somar a renda total da família e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor por pessoa fique abaixo de R$ 218, a família pode se inscrever no programa.

Além do critério de renda, os beneficiários também precisam cumprir algumas condições, como:

Manter crianças e adolescentes na escola;

Fazer o acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes;

Manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Cadastro e inscrição

Para se tornar beneficiário, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) , que é o sistema responsável por incluir famílias de baixa renda em diversos programas sociais do governo federal. A inscrição no CadÚnico pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único não garante automaticamente a inclusão no Bolsa Família. A inscrição é apenas um pré-requisito para que a situação da família seja avaliada e, caso esteja dentro dos critérios, ela seja incluída no programa.