Não há nada mais feliz do que fazer uma pessoa mudar a vida de alguém e realizar um sonho.

A.D., do Panamá, ganhou um jackpot de US$30 milhões, mais de R$165 milhões, jogando na Florida Lotto com a TheLotter !

Apesar de aposentada, A.D. continuou trabalhando para sustentar os filhos. “Sou aposentada, continuo trabalhando por causa dos meus filhos, mas quero descansar, de verdade!”

No bilhete da A.D., os números 3, 10, 20, 29, 35 e 50 somaram US$30 milhões! Ela usou o botão de jogada aleatória para escolher todos os seus números, em vez de escolher manualmente.

E não é só isso, A.D. jogava na theLotter há apenas cerca de dois meses quando ganhou o grande prêmio. Ela encontrou o site online e aprendeu mais sobre os serviços da TheLotter com um representante de atendimento ao cliente antes de decidir abrir uma conta e começar a jogar.

Nesta quarta-feira, dia 23 de Outubro , a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos vai sortear um prêmio extraordinário no valor de 478 milhões de dólares , ou seja, mais de 2,7 bilhões de reais.

Você acredita em milagres? Essa Panamenha sim!

3 etapas para jogar no prêmio de R$2,7 bilhões

Ao jogar online com a TheLotter , você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix, boleto e crédito.

Os bilhetes da Powerball custam cerca de US$5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra por seu serviço de courrier:

1. Acesse a página da Powerball na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional.

2. Clique em JOGAR na parte inferior da tela , os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.



3. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar

Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano. É por isso que os bilhetes dos clientes da TheLotter são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e os clientes recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball , a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

A.D. é, de longe, a maior ganhadora da theLotter e garante seu lugar de destaque na página de grandes vencedores do site!

Compre seus bilhetes para a Powerball com um jackpot de US$478 milhões hoje mesmo e seu nome pode ser o próximo na nossa lista de grandes vencedores!

Para mais informações sobre como jogar na Powerball estando no Brasil, visite o site TheLotter .

