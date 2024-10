Divulgação/MDS Bolsa Família prevê pagamento de ao menos R$ 600 por família por mês

O pagamento do Bolsa Família referente a outubro é depositado nesta segunda-feira (21) aos beneficiários que têm Número de Identificação Social (NIS) final 2.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informa que os depósitos serão realizados durante os últimos 10 dias úteis do mês, em ordem escalonada, exceto em dezembro, quando o calendário é antecipado.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro de 2024:

18 de outubro: NIS final 1

21 de outubro: NIS final 2

22 de outubro: NIS final 3

23 de outubro: NIS final 4

24 de outubro: NIS final 5

25 de outubro: NIS final 6

28 de outubro: NIS final 7

29 de outubro: NIS final 8

30 de outubro: NIS final 9

31 de outubro: NIS final 0

Antecipação de pagamentos

Para moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecidos pelo governo federal, o pagamento foi antecipado. Isso beneficia 658 mil famílias no Rio Grande do Sul, que receberam os valores de forma unificada no primeiro dia do repasse, independentemente do número final do NIS.

Valores do Bolsa Família

O Bolsa Família garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família, além de adicionais:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebês de até seis meses.

Quem pode receber?

Para se qualificar, a renda mensal familiar deve ser de até R$ 218 por pessoa. As famílias também devem cumprir algumas contrapartidas, como:

Manter crianças e adolescentes na escola;

Realizar acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

Manter as carteiras de vacinação em dia.

Como consultar o Bolsa Família

A consulta ao Bolsa Família pode ser feita online pelo site da Caixa Econômica Federal. Siga os passos abaixo para verificar seu benefício:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal.

Clique em “Consultar famílias beneficiárias”.

Selecione “Consulta por família”.

Insira o NIS e o CPF do responsável familiar.

Clique em consultar.

