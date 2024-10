Agência Brasil Os pagamentos ocorrem periodicamente ao final de cada mês e se estendem até os primeiros dias do mês seguinte

O Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) deposita nesta terça-feira (1º) as aposentadorias e benefícios de setembro.



Para quem recebe até um salário mínimo, são contemplados hoje os que têm benefício terminado em 6. Para quem recebe mais, são contemplados aqueles com final 1 ou 6.

Os pagamentos ocorrem periodicamente ao final de cada mês e se estendem até os primeiros dias do mês seguinte.

Veja o calendário:

Benefícios até 1 salário mínimo:

Final do NIS/Data de Pagamento

1 - 24 de setembro

2 - 25 de setembro

3 - 26 de setembro

4 - 27 de setembro

5 - 30 de setembro

6 - 1 de outubro

7 - 2 de outubro

8 - 3 de outubro

9 - 4 de outubro

0 - 7 de outubro

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais do NIS/Data de Pagamento

1 e 6 - 1 de outubro

2 e 7 - 2 de outubro

3 e 8 - 3 de outubro

4 e 9 - 4 de outubro

5 e 0 - 7 de outubro

Como consultar

Para verificar quando receberá o pagamento, aposentados e pensionistas podem consultar o NIS no cartão do benefício ou pelo aplicativo "Meu INSS", disponível para Android e iOS. É necessário informar o CPF e a senha cadastrados na plataforma gov.br.

O número do NIS pode ser encontrado no menu à esquerda da tela, desconsiderando o dígito após o traço. Por exemplo, no NIS 123456789-0, o número final é 9.

