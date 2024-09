Agência Brasil Além das aposentadorias, pensões e benefícios sociais seguem o mesmo calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) deposita nesta quarta-feira (25) as aposentadorias e benefícios de setembro. Os repasses são destinados aos aposentados e pensionistas com benefício terminado em 2, que recebem até um salário mínimo.

Os pagamentos ocorrem periodicamente ao final de cada mês e se estendem até os primeiros dias do mês seguinte.

Para aqueles que recebem valores acima de um salário mínimo, os pagamentos começarão em 1º de outubro, começando com os que têm NIS terminados em 1 ou 6.

Veja o calendário:

Benefícios até 1 salário mínimo:

Final do NIS/Data de Pagamento

1 - 24 de setembro

2 - 25 de setembro

3 - 26 de setembro

4 - 27 de setembro

5 - 30 de setembro

6 - 1 de outubro

7 - 2 de outubro

8 - 3 de outubro

9 - 4 de outubro

0 - 7 de outubro

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais do NIS/Data de Pagamento

1 e 6 - 1 de outubro

2 e 7 - 2 de outubro

3 e 8 - 3 de outubro

4 e 9 - 4 de outubro

5 e 0 - 7 de outubro





Como consultar?

Para verificar quando receberá o pagamento, aposentados e pensionistas podem consultar o NIS no cartão do benefício ou pelo aplicativo "Meu INSS", disponível para Android e iOS. É necessário informar o CPF e a senha cadastrados na plataforma gov.br.

O número do NIS pode ser encontrado no menu à esquerda da tela, desconsiderando o dígito após o traço. Por exemplo, no NIS 123456789-0, o número final é 9.

