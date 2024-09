Divulgação/MDS Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de setembro são feitos nesta segunda-feira (23) aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5, segundo o calendário abaixo.

Confira as datas de pagamento do Bolsa Família:

17 de setembro de 2024: NIS final 1

18 de setembro de 2024: NIS final 2

19 de setembro de 2024: NIS final 3

20 de setembro de 2024: NIS final 4

23 de setembro de 2024: NIS final 5

24 de setembro de 2024: NIS final 6

25 de setembro de 2024: NIS final 7

26 de setembro de 2024: NIS final 8

27 de setembro de 2024: NIS final 9

30 de setembro de 2024: NIS final 0

Os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, exceto em dezembro, quando o calendário é antecipado.

No entanto, para residentes de municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecidos pelo governo federal, o pagamento foi antecipado e realizado de forma unificada no primeiro dia do repasse, independentemente do NIS. A Caixa Econômica Federal informou que 658 mil famílias no Rio Grande do Sul atingidas pelas enchentes se beneficiaram desta antecipação.

Valores do Bolsa Família

O Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família. Além disso, são oferecidos adicionais conforme as seguintes condições:

R$ 150 por criança de até 6 anos

R$ 50 por gestantes e por crianças e adolescentes de 7 a 17 anos

R$ 50 por bebê de até seis meses

Para receber o benefício, a renda mensal familiar deve ser de até R$ 218 por pessoa. Para verificar se uma família está dentro dos critérios, é necessário somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Se o valor ficar abaixo dos R$ 218, a família é elegível para o Bolsa Família.

Beneficiários devem cumprir contrapartidas como manter crianças e adolescentes na escola, realizar acompanhamento pré-natal para gestantes e manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Como consultar o Bolsa Família

A consulta ao Bolsa Família pode ser feita online no site oficial da Caixa Econômica Federal. Para isso, siga os seguintes passos:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal;

Clique em “Consultar famílias beneficiárias”;

Selecione a opção “Consulta por família”;

Digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar;

Clique em “Consultar” para visualizar os valores do benefício e saldo disponível.

