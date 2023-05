Brasil tem mais de 29 mil vagas de concurso abertas; confira

Marinha

Concurso Marinha abre 40 vagas para os Quadros de Capelães, de Técnico do Corpo Auxiliar e do Corpo de Engenheiros. Durante o Curso de Formação, o ingressante na condição de Guarda-Marinha receberá remuneração bruta de R$ 9.070,60, valor que é resultado da soma do soldo militar (R$ 7.315,00), do adicional militar (R$ 1.389,85) e do adicional de compensação por disponibilidade militar (R$ 365,75).