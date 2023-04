Concursos: Brasil tem 27 mil vagas e salários de R$ 32 mil

O Ministério Público Estadual da Bahia está ofertando 30 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com remuneração de R$ 28.723,95.

São ofertadas 30 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com remuneração de R$ 28.723,95. As inscrições deverão ser feitas no site do Cebraspe no período entre os dias 19 de abril 2023 a 19 de maio de 2023.