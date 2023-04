Docuemtnos para pedir a revisao:

CNIS completo e atualizado (cadastro nacional de informações sociais) — solicitado no site do “MEU INSS” ou pelo aplicativo “MEU INSS” Processo administrativo do benefício que pretende revisão Carteiras de Trabalho (todas as carteiras de trabalho com as folhas com informações registradas; Em caso de pensão por morte de pessoa que, ao falecer, estava aposentada, cópia do processo administrativo de aposentadoria do falecido; Carta de concessão do benefício que pretende revisar.