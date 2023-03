Você poderá acessar o aplicativo de duas maneiras:

Quero entrar com a minha senha do Aplicativo CAIXA Tem: clicando nessa opção você deverá digitar o seu CPF, clicar no botão e utilizar a mesma senha do CAIXA Tem para acessar as informações do seu benefício; - Quero entrar com a minha senha do App Bolsa Família – clicando nessa opção você deverá digitar o seu CPF, clicar no botão e utilizar a mesma senha do aplicativo Bolsa Família, FGTS, Trabalhador ou a cadastrada no App Bolsa Família;