Shopee

A loja oferece cupons de até R$ 30 de desconto e cupom de frete grátis*. Além de 50% off na categoria de Tecnologia e Essenciais, 40% de desconto em itens de Casa e Decoração e no mínimo 20% off em produtos de Moda. Já no principal dia da ação (15.3), a plataforma oferecerá R$7 milhões em cupons de desconto, ofertas de 30% a 50% off em produtos de diversas categorias e voucher adicional de frete grátis para compras acima de R$ 29.