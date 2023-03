Pixabay Inovação industrial é objeto de acordo de cooperação

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) assinou neste domingo (12) um acordo de cooperação com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo, na sigla em alemão). O objetivo é estimular a cooperação entre os dois países no desenvolvimento de inovação na indústria brasileira.



A parceria estreita as relações entre os dois países, fomentando projetos na área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com foco em bioeconomia e hidrogênio verde. Além disso, amplia a conexão entre startups e empresas, especialmente pequenas e médias.

"A Embrapii busca realizar ações de cooperação internacional para estimular a inovação em áreas estratégicas. No caso específico da Alemanha, temos o enfoque na bioeconomia, o que está bastante alinhado à agenda de sustentabilidade que, nos anos mais recentes e, de forma mais expressiva em 2023, tem sido uma das prioridades da Embrapii", afirma Carlos Eduardo Pereira, diretor de Operações da Embrapii.

Além dele, o presidente da AHK São Paulo e presidente da BASF para a América do Sul, Manfredo Rübens, também assinou o acordo, na presença do ministro da Economia e Proteção Climática da Alemanha, Robert Habeck. A assinatura ocorreu durante a 39ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA) 2023, em Belo Horizonte (MG), cujo tema é "Novas abordagens sobre energia, clima e digitalização".

O documento assinado prevê o estabelecimento de uma cooperação bilateral para estímulo a projetos na área de PD&I. O objetivo é facilitar o acesso aos instrumentos de apoio técnico e financeiro da Embrapii.

"Como representantes da economia alemã no Brasil, entendemos que a parceria com a Embrapii é estratégica para o fortalecimento e aumento de competitividade da indústria brasileira, especialmente pequenas e médias empresas (PMEs), nas áreas de inovação aberta, economia verde e transição energética", avaliou Manfredo Rübens.

O acordo prevê também a possibilidade de realização de pesquisas, levantamentos e compartilhamento de informações com o intuito de identificar as principais demandas e necessidades da indústria local, com especial foco em startups e PMEs.



Além disso, o documento prevê também o desenvolvimento, planejamento e execução de projetos, eventos e iniciativas no âmbito da inovação aberta, promovendo conexões entre empresas, startups e entidades de pesquisa do Brasil e da Alemanha.