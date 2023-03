Vai acabar? Saiba tudo sobre o saque-aniversário do FGTS

Disponível desde 2020, o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite ao trabalhador a retirada de uma parte do saldo no mês do seu aniversário. De acordo com dados do próprio FGTS, até outubro de 2022, foram realizados mais de 40 milhões de saques, o equivalente a quase R$ 31 bilhões.