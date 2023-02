Bolsa Família paga R$ 600 nesta segunda-feira; veja quem recebe

Confira o calendário oficial para o Bolsa Família de fevereiro:

NIS com final 1: 13 de fevereiro; NIS com final 2: 14 de fevereiro; NIS com final 3: 15 de fevereiro; NIS com final 4: 16 de fevereiro; NIS com final 5: 17 de fevereiro; NIS com final 6: 22 de fevereiro; NIS com final 7: 23 de fevereiro; NIS com final 8: 24 de fevereiro; NIS com final 9: 27 de fevereiro; NIS com final 0: 28 de fevereiro.