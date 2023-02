Por que a Caixa acabou com o consignado do Auxílio?

No início do mês, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) impôs restrições à modalidade, entendendo que ela poderia colocar pessoas de baixa renda em dívidas. O desconto mensal foi reduzido de 40% para 5%, o teto dos juros caiu de 3,5% para 2,5% ao mês, e o número máximo de parcelas foi reduzido de 24 para seis. Segundo a Caixa, a modalidade não se paga com as novas regras.