Faixa de isenção deve ter reajuste

A faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deve subir para R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos no valor de R$ 1.320. O aumento do mínimo será oficializado no dia 1º de maio, de acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.