Onde consultar o número do PIS/PASEP

O trabalhador pode verificar seu número do PIS na Carteira de Trabalho Digital e por meio dos aplicativos FGTS , Caixa Trabalhador, Caixa Tem ou pelos sites do Meu INSS e do CNIS. Além do telefone da Previdência Social (135), opção 5, de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo serviço Caixa Cidadão, no telefone 0800-7260207, 24 horas por dia, 7 dias por semana.