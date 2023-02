INSS encerra pagamentos de janeiro; veja o calendário de fevereiro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga aposentadorias, pensões e outros benefícios nesta terça-feira (6). O pagamento é destinado aos segurados com o último dígito do cartão do benefício com o número 0, e para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo com cartão de número 5 e 0.