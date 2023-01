Vale-gás

O benefício foi criado para pagar 50% da média do valor do botijão de 13kg, até que, nas vésperas das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro elevou o benefício para 100% do preço do botijão. Para este ano, por meio da Medida Provisória 1155/2023, o benefício seguirá pagando 100% do valor.