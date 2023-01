Aposentadorias

A partir do dia 25 de janeiro, o INSS começa a pagar as aposentadorias no próximo ano, segundo o calendário já divulgado pelo órgão. Atualmente, as datas seguem o valor do piso. Aqueles que recebem um salário mínimo recebem primeiro. A partir do próximo ano, os depósitos iniciais deixarão de ser de R$ 1.212 e passarão para R$ 1.320.