Correios estarão abertos normalmente em todo o país entre os dias 20 a 23, e também entre 26 e 30 de dezembro.

No dia 24, véspera do Natal, haverá expediente nas agências que funcionam aos sábados. Já no dia 31, véspera do Ano Novo, as unidades estarão fechadas. O atendimento será retomado na segunda-feira, 2 de janeiro. A Central de Atendimento dos Correios (CAC) operará normalmente no dia 24, das 8h às 14h. No dia 31, não haverá funcionamento, que também será retomado no próximo dia útil.