Quem tem direito?

Podem receber o Auxílio Brasil famílias: em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 105; em situação de pobreza, com renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210; em regra de emancipação: quando o beneficiário consegue um emprego formal, mas tem direito ao benefício desde que a renda familiar mensal não ultrapasse R$ 525 por pessoa Em todos os casos, é necessário que estejam inscritas no CadÚnico.