Veja 10 dicas para administrar melhor o 13º salário

3. Use o 13º para quitar impostos

São várias as despesas que recaem sobre o orçamento do brasileiro no início do ano. Por isso, o planejador financeiro diz que o ideal é que a pessoa seja sincera com ela mesma e faça uma análise para saber se ficará apertada financeiramente em janeiro. “Se a resposta for sim, o melhor é usar o 13º para utilizar na quitação de impostos como IPTU e IPVA. Isso dará um alívio no orçamento”, orienta Maykon.