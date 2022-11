Black Friday: Procon dá dicas para antes, durante e depois das compras

Depois das compras

É importante conhecer seus direitos para o pós-compras. No caso de arrependimento, o Código de Defesa do Consumidor prevê a devolução do item adquirido no prazo de sete dias da compra ou da entrega, sem qualquer tipo de cobrança. Já se o cliente tiver problemas com atraso ou não entrega, o Procon recomenda, em primeiro lugar, tentar contato com a empresa responsável. Se o problema não for resolvido, é possível fazer uma queixa junto ao Procon.