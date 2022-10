Calendário dos pagamentos

O pagamento do Auxílio Gás vai de acordo com os números finais do registro de cadastro do Número de Identificação Social (NIS). Aqueles com os finais entre 1 a 3 já tiveram seus pagamentos efetuados, e aqueles com finais de 4 a 9, junto ao 0, terão até o dia 25 de forma progressiva para os pagamentos do benefício. Confira aqui o calendário completo.