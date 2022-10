Milagres não existem!

Fique sempre atento a ofertas milagrosas! Quando a oferta for boa demais, redobre a atenção. Ler as condições contratadas com cuidado, pode acabar com a chance de se arrepender depois. Caso não tenha entendido alguma informação, mesmo após leitura do contrato, procure quem fez a oferta do crédito para esclarecimentos ou alguém de sua confiança para ajudá-lo (a). Atualmente a maioria das contratações são feitas de forma digital, via link, no qual deve conter todos os detalhes sobre a contratação. Fique atento!