Elabore um plano de estudos

Cada candidato tem o seu tempo próprio e horário de estudos. Ele, melhor do que ninguém, sabe o melhor horário para estudar e descansar. Assim, em um primeiro momento, o candidato deve verificar qual a sua disponibilidade de estudo diária (manhã, tarde, noite, hora do almoço no trabalho, hora de intervalo em alguma atividade, etc). Após, deve avaliar a sua disponibilidade semanal para, então, dividir a carga de estudos de acordo com o tempo que tem para estudar.