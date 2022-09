Baixe o boleto pelo site do cobrador

Sempre que possível, é importante baixar boletos diretamente no site do banco ou da empresa que está fazendo a cobrança. Duvide sempre de boletos que chegam por e-mail, especialmente quando incluem palavras como "Urgente" ou "Seu nome está no Serasa". Em golpes mais sofisticados, um boleto falso pode ser enviado para sua casa. O documento pode vir com visual idêntico ao original, incluindo envelope com carimbo e remetente real. Confira no site do seu banco se os dados informados batem com o valor cobrado.