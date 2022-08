Segurança do site

Verifique a segurança do site que está vendendo o ingresso. Veja se na URL consta “https”. A letra “s” aponta protocolos de segurança mais rígidos. Observe também se há um pequeno cadeado no site. Ao clicar nele, uma pequena janela irá aparecer com informações de segurança e autenticidade do site. Para finalizar, Castilho recomenda sempre usar a técnica do 3P: Pare tudo, pense e pesquise, isso pode evitar que você faça parte dos números de vítimas.