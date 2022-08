Imposto de Renda: saiba consultar o quarto lote da restituição

Veja como consultar se caiu na malha fina

Acesse o programa do Imposto de Renda; Vá no "R", à esquerda, ou clique duas vezes sobre a declaração enviada; Em "Identificação do contribuinte", informe tratar de uma declaração retificadora e insira o número do recibo do Imposto de Renda original; Corrija as informações necessárias; Clique em "Verificar pendências"; Corrija o que for necessário e vá em "Entregar declaração"; Informe os dados solicitados e transmita a declaração; Salve e/ou imprima o documento ou o recibo.