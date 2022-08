Stars Coffee

Nesta sexta-feira (19), a rede de cafeterias Stars Coffee abriu sua primeira unidade em Moscou. Com a saída do Starbucks da Rússia após a invasão da Ucrânia, as 130 lojas da gigante norte-americana foram compradas pelo rapper russo Timati e o empresário Anton Pinski no final de julho. Todas as lojas da rede devem abrir até o final de setembro.