Auxílio Brasil e vale-gás: veja quem recebe os benefícios nesta sexta

Os beneficiários dos grupos com NIS final 1 a 8 já receberam o pagamento. Veja o calendário de agosto:

Final do NIS 1, o valor será pago em 9/08; Final do NIS 2, o valor será pago em 10/08; Final do NIS 3, o valor será pago em 11/08; Final do NIS 4, o valor será pago em 12/08; Final do NIS 5, o valor será pago em 15/08; Final do NIS 6, o valor será pago em 16/08; Final do NIS 7, o valor será pago em 17/08; Final do NIS 8, o valor será pago em 18/08; Final do NIS 9, o valor será pago em 19/08; Final do NIS 0, o valor será pago em 22/08.