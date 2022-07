Salários chegam a R$ 32.004,65 no Tribunal Regional Federal da 4ª Região

As inscrições terminam no dia 18/08. São oferecidas 20 vagas, sendo que, do total das vagas existentes, reserva-se 1 (uma) vaga para pessoas com deficiência e 4 (quatro) vagas às candidatas e aos candidatos que se autodeclararem negras(os), pretas(os) ou pardas(os) na inscrição preliminar, podendo ser acrescidas de outras que surgirem durante a realização do certame.