Com salário de até R$ 6 mil, Ibama abre concurso para 1.143 vagas

Entre os postos que já estão recebendo inscrições estão o de Supervisor de Brigadas, no Rio de Janeiro, e Brigadista, na Bahia. De acordo com o edital do concurso, o período de inscrições varia de acordo com a função pretendida e com a localização da vaga. Ao todo há oportunidade para brigadista, chefe de esquadrão, chefe de brigada e supervisor de brigadas (federal e estadual), com salários que variam de R$ 1.212 a R$ 6.060. Os contratos serão temporários e terão duração de seis meses.