Ainda é possível sacar PIS/Pasep dos anos-base 2019 e 2020; veja como

Como consultar?

É possível consultar se tem direito ao abono salarial por meio do telefone 158 ou do aplicativo 'Carteira de Trabalho Digital'. Desde fevereiro, trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Já os vinculados ao Pasep também podem fazer a consulta no site do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento pelos telefones 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (interior).