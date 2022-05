Marinha

A Marinha tem dois processos seletivos abertos. O primeiro oferece 24 vagas para ingresso no Corpo de Engenheiros, com salário inicial de R$ 9.070,60. O outro tem 16 vagas em carreiras de nível superior para admissão ao Quadro Técnico do Corpo Auxiliar, com remuneração inicial de R$ 9.070,60. As inscrições podem ser feitas no site das Forças Navais, com taxa de R$ 140.