Sem vale-gás, Auxílio Brasil será pago esta semana; veja o calendário

O Auxílio Brasil de maio começa a ser pago nesta quarta-feira (18) para beneficiários que têm Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Na quinta, será a vez dos beneficiários com NIS de final 2 receberem os R$ 400 do benefício, e assim sucessivamente, até o dia 31 de maio, quando se encerrarão os depósitos com os que têm NIS final zero.