Sachsida é aliado de Bolsonaro, mas é contra intervenções na Petrobras

De acordo com fontes ouvidas pelo blog da Julia Duailibi, do G1, Sachsida "não concordaria com nenhuma intervenção direta" na política de preços da estatal. Uma das fontes ligadas ao assunto disse que a alta dos combustíveis incomoda muito o governo, mas que a troca atual "parece as demissões na Petrobras: troca por alguém que apoia a política anterior".