Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA)

Vão até o dia 26 deste mês as inscrições para as 15 vagas para provimento, além de cadastro reserva, no cargo de Juiz Substituto de Entrância Inicial do TJ-MA. A remuneração é de R$ 30.404,47. É necessário ter ensino superior completo em Direito. As inscrições podem ser feitas no site do Cebraspe, com taxa de R$ 304,04.