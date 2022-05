Compare rendimento da poupança e da renda fixa após nova alta da Selic

O Comitê de Políticas Monetárias (Copom) do Banco Central reajustou nesta quarta-feira (4) a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, seguindo projeções do mercado financeiro. Com isso, a Selic passa de 11,75% para 12,75%.